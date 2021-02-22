Son dakika: Trabzonspor'da Serkan Asan ve Arka Akbulut'un corona virüsü testi negatife döndü

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Trabzonspor, bu mücadeleden 1-0 galibiyetle ayrıldı ve zirve takibini sürdürdü.

Bordo-mavililerde 7 oyuncu yeni tip corona virüsüne yakalanması nedeniyle bu maçta forma giyememişti.

Fırtına'da Covid-19'a yakalanan oyuncular arasında bulunan Serkan Asan ve Arda Akbulut'a yapılan son testlerin sonucu negatif çıktı ve bu 2 isim takımla çalışmalara başladı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Trondsen dışında tüm oyuncuların Fenerbahçe maçına hazır hale getirilmesi planlanıyor.