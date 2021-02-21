Bavulu açtı kral oldu!

85 metrelik deparı sonrası Başakşehir’i yıkan Yusuf Sarı az kalsın kulüpten ayrılıyordu. Devre arasında son anda takımda kaldı. Artık maç kurtarıyor.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:41Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Bordo-mavılıler, Yusuf Sarı'yı büyük umutlarla renklerine bağlamıştı. Ancak geçirdiği sakatlıklar sebebiyle bir türlü ritmini bulamayan 22 yaşındaki futbolcu devre arasında neredeyse takasta gidiyordu. Alanyaspor ile yapılan pazarlıklarda Efecan Karaca'ya karşılık adı geçmişti. Ancak Efecan transferi yatınca Yusuf da Trabzonspor'da kaldı. Bavullarını yeniden açan Yusuf daha çok çalıştı ve kendini hep hazır tuttu. Şans geldiğinde de kalitesini gösterdi. Başakşehir maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra tam 85 metrelik bir depar attı ardından da Mert'in kapadığı köşeye müthiş bir şut çıkararak tarihi 3 puanı kulübüne kazandırdı.