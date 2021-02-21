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Bavulu açtı kral oldu!

85 metrelik deparı sonrası ’i yıkan az kalsın kulüpten ayrılıyordu. Devre arasında son anda takımda kaldı. Artık maç kurtarıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:41 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Bavulu açtı kral oldu!
Bordo-mavılıler, 'yı büyük umutlarla renklerine bağlamıştı. Ancak geçirdiği sakatlıklar sebebiyle bir türlü ritmini bulamayan 22 yaşındaki futbolcu devre arasında neredeyse takasta gidiyordu. ile yapılan pazarlıklarda Karaca'ya karşılık adı geçmişti. Ancak Efecan transferi yatınca Yusuf da 'da kaldı. Bavullarını yeniden açan Yusuf daha çok çalıştı ve kendini hep hazır tuttu. Şans geldiğinde de kalitesini gösterdi. maçında oyuna girdikten 1 dakika sonra tam 85 metrelik bir depar attı ardından da Mert'in kapadığı köşeye müthiş bir şut çıkararak tarihi 3 puanı kulübüne kazandırdı.
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