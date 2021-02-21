Haberler Trabzonspor Oğlunu koruyan baba gibi

Oğlunu koruyan baba gibi

, deplasmanında genç Kağan zora girmesin diye kendini siper etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50
Oğlunu koruyan baba gibi

'un 'nda 'i mağlup ettiği mücadelede hastalıkları sebebiyle , ve yoktu. Futbol tarihinde ender görülen şekilde ilk 3 kalecisi olmayan Trabzonspor'da bu önemli deplasmanda sahaya 18 yaş 40 günlük çıktı. Hemen önündeki Vitor ile Edgar İe de genç Kağan zora düşmesin diye cansiperane şekilde oynadılar. Özellikle Hugo karşılaşma boyunca çok dikkatliydi. Trabzonspor taraftarı onun Kağan'ı bu kadar düşünmesine "Oğlunu koruyan baba gibi" yorumu yaptı.

SON DAKİKA