Trabzonspor'un Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'i mağlup ettiği mücadelede hastalıkları sebebiyle Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut yoktu. Futbol tarihinde ender görülen şekilde ilk 3 kalecisi olmayan Trabzonspor'da bu önemli deplasmanda sahaya 18 yaş 40 günlük Kağan Moradaoğlu çıktı. Hemen önündeki Vitor Hugo ile Edgar İe de genç Kağan zora düşmesin diye cansiperane şekilde oynadılar. Özellikle Hugo karşılaşma boyunca çok dikkatliydi. Trabzonspor taraftarı onun Kağan'ı bu kadar düşünmesine "Oğlunu koruyan baba gibi" yorumu yaptı.