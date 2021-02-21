Trabzonspor'un Fatih Terim Stadı'nda Başakşehir'i mağlup ettiği mücadelede hastalıkları sebebiyle Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut yoktu. Futbol tarihinde ender görülen şekilde ilk 3 kalecisi olmayan Trabzonspor'da bu önemli deplasmanda sahaya 18 yaş 40 günlük Kağan Moradaoğlu çıktı. Hemen önündeki Vitor Hugo ile Edgar İe de genç Kağan zora düşmesin diye cansiperane şekilde oynadılar. Özellikle Hugo karşılaşma boyunca çok dikkatliydi. Trabzonspor taraftarı onun Kağan'ı bu kadar düşünmesine "Oğlunu koruyan baba gibi" yorumu yaptı.
Oğlunu koruyan baba gibi
Hugo, Başakşehir deplasmanında genç Kağan zora girmesin diye kendini siper etti.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 22:58 Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021 Pazar 06:50