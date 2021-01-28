Haberler Trabzonspor Ahmet Ağaoğlu: Devamı gelecek

: Devamı gelecek

Başkanı maç sonu mutluydu. Ağaoğlu “6 ayda 2 kupa aldık. Devamı gelecek inşallah” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 00:42 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Ahmet Ağaoğlu: Devamı gelecek

temsilcisinin, 'i mağlup ederek 'yı kazandığı mücadelenin ardından başkan keyifliydi. Ağaoğlu "Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor. 6 ay arayla aldığımız ikinci kupa. Devamı gelecek inşallah" ifadesini kullandı. 'nda 4. kupayı kazandıklarını belirten Ağaoğlu sakatlık ve uzatmasız maçtan zaferle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

DERBİYE HAZIRIZ

Başkanı AHMET Ağaoğlu şöyle devam etti: 'a gideceğiz tekrar gelip maçı oynayacağız. Lig uzun bir maraton. Allah bütün takımların oyuncularını sakatlıktan korusun. 1 sezon içinde oyunculara 3 yükleme yapıldı. Bu yönden değerlendirirsek sıkıntılı geçecek; Beşiktaş maçı. Başakşehir ve maçından farkı yok. Biz hazırız. Aynı ciddiyetle oynayacağız"

EDIN VISCA İLE İLGİLENMİYORUZ

Ağaoğlu: Maç başlarken yanıma oturduğu zaman 'Teşekkür ediyoruz' dedim. 'yı vermişsin. O da hayırlı olsun dedim. Ne Visca ne de bir başka Başakşehirli oyuncuyla temasımız olmadı.

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