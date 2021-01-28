Ahmet Ağaoğlu: Devamı gelecek

Karadeniz temsilcisinin, Başakşehir'i mağlup ederek Süper Kupa'yı kazandığı mücadelenin ardından başkan Ahmet Ağaoğlu keyifliydi. Ağaoğlu "Camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Bu camia her şeyin en iyisini hak ediyor. 6 ay arayla aldığımız ikinci kupa. Devamı gelecek inşallah" ifadesini kullandı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 4. kupayı kazandıklarını belirten Ağaoğlu sakatlık ve uzatmasız maçtan zaferle ayrıldıkları için mutlu olduklarını kaydetti.

DERBİYE HAZIRIZ

Trabzonspor Başkanı AHMET Ağaoğlu şöyle devam etti: Trabzon'a gideceğiz tekrar gelip Beşiktaş maçı oynayacağız. Lig uzun bir maraton. Allah bütün takımların oyuncularını sakatlıktan korusun. 1 sezon içinde oyunculara 3 yükleme yapıldı. Bu yönden değerlendirirsek sıkıntılı geçecek; Beşiktaş maçı. Başakşehir ve Gençlerbirliği maçından farkı yok. Biz hazırız. Aynı ciddiyetle oynayacağız"

EDIN VISCA İLE İLGİLENMİYORUZ

Ağaoğlu: Maç başlarken Göksel Gümüşdağ yanıma oturduğu zaman 'Teşekkür ediyoruz' dedim. Visca'yı vermişsin. O da hayırlı olsun dedim. Ne Visca ne de bir başka Başakşehirli oyuncuyla temasımız olmadı.