Kupa yemini

Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaptıktan sonra teknik direktörlüğe Abdullah Avcı'yı getiren Trabzonspor puan olarak yukarıdaki takımlarla makası daraltmıştı. Karadeniz temsilcisi şimdi rotasını Süper Kupa'ya kırdı. Bordo- mavili camiada herkes usta hoca Avcı ve öğrencilerinin Başakşehir'i yenerek müzeye bir kupa daha kazandıracağına emin. Şehirdeki büyük coşku takım uğurlamasına da yansıdı. Yüzlerce taraftar kafilenin güzergahına dizilerek takımı meşaleler ve şampiyonluk tezahüratları eşliğinde İstanbul'a yolcu etti.

OYUNCULAR HIRSLI

Son dönemde yakaladıkları başarıyla moral bulan Karadeniz temsilcisinde yüzler gülüyor. Uğurcan'dan, Nwakaeme'ye, Serkan Asan'dan Djaniny'ye kadar tüm takım Başakşehir'i yeneceklerine inanıyor. Bordomavili futbolcuların hırsı teknik direktör Abdullah Avcı'yı da bir hayli memnun ediyor. Avcı'nın yaptığı motivasyon konuşmaları haricinde kendi aralarında da toplantılar gerçekleştiren futbolcular zafer yemini ettiler. Yerlilerden Uğurcan, yabancılardan da Vitor Hugo yaptıkları konuşmalarda alacakları kupanın camiaya moral olacağını vurguladılar.

HEDEF İSTANBUL'UN FETHİ

Trabzonspor, önce Süper Kupa finalinde ardından da Süper Lig'de art arda iki güçlü İstanbul temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bugün finalde Başakşehir hafta sonu da ligde Beşiktaş ile oynayacak olan bordo-mavililerde hedef bu iki mücadeleden de zaferle ayrılmak.