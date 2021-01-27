Abdullah Avcı: Çıkışımız sürecek

Bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı, Başakşehir ile oynanacak Süper Kupa finali öncesinde öğrencileriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Usta çalıştırıcı onlara olan güvenini dile getirirken, kupanın da önemine değindi. Avcı "Rakibimizin neler yapabileceğini biliyoruz. Ancak kendimize de güveniyoruz. Biz de potansiyelimizin farkındayız ve neler yapabileceğimizi biliyoruz. Odaklanacağı ve yakaladığımız kazanma alışkanlığını bu maça da taşıyacağız. Çıkışımızın süreceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

ABDULLAH AVCI ESKİ TAKIMLARINA KARŞI

Deneyimli çalıştırıcı bu hafta eski takımlarına karşı boy gösterecek. Abdullah Avcı önce uzun yıllar görev yaptığı Başakşehir ile Süper Kupa için mücadele verecek ardından da bordo-mavililerin başında yine geçmişte görev yaptığı Beşiktaş ile Süper Lig'de karşılaşacak.

PENALTI ÇALIŞTI

Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Başakşehir maçı öncesi dersine iyi çalışıyor. 24 yaşındaki eldiven karşılaşmanın penaltılara gitme ihtimaline karşılık bu konuda özel idman yapıyor. Uğurcan ayrıca, rakip oyuncuların geçmişte kullandığı penaltıları izleyerek onların vuruş stillerini ezberliyor.

ŞİRİN MAÇTA YOKTU

Dosyada adı geçen Serdar Ekrem Şirin'in ifadesinin alınmak istemesi şaşırttı. Şirin'in o tarihte oynanan Alanyaspor- Trabzonspor maçına gitmediği öğrenildi.

YÖNETİCİLERE SUÇ DUYURUSU

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon oynanan olaylı Alanyaspor- Trabzonspor maçının ardından kamu davası açılmasına ilişkin soruşturma başlatıldı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olaylara karıştığı iddia edilen yöneticiler ifadeye çağırıldı. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan ile yönetim kurulu üyesi Serdar Ekrem Şirin ifadelerini vermek için emniyete davet edildi.