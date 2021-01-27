Çok güzel maç olacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Uzun seneler çalıştığım harika bir kulüple maç yapacağız. Trabzonspor, ülke tarihinin en önemli bir kulüplerinden. Eski adıyla Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 7 kere, üst üste 5 kez almış, toplamda 8 kez almış bir kulübüz. İki iyi takımın karşılaşacağı güzel bir maç olacak" dedi.

ÖZ GÜVEN KAZANMALIYIZ

Başakşehir hocası Okan Buruk ise, "Takım olarak zorlu bir dönemden geçiyoruz. Öz güvene ihtiyacımız var. Rakibimiz oyun olarak değişen form grafiği yükselen bir takım. En iyisini yapacak iki takım olacak. Güzel bir maç olacak" dedi. Avcı, Buruk'a İrfan Can Kahveci ile ilgili, "Maçta oynamayacaksa biz de talip olabiliriz" diyerek takıldı.

DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR

Başakşehir'in tecrübeli stoperi Alexandru Epureanu, maçın zorlu geçeceğini söyledi. Rumen savunma oyuncusu, "Bu sene maalesef performansımız istenilen seviyede değil. Bu maç değişimin başlangıcı olabilir. Öz güvenimizi kazanma adına bu kupa bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

MORAL VE ENERJİMİZ YÜKSEK

Fırtına'nın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır, Olimpiyat Stadı'nda daha önce çok Trabzonspor maçı izlediğini söylerken, kupayı kazanmak istediklerini ifade etti. 24 yaşındaki eldiven, "Abdullah hocayla çıkış yakaladık. Bu maça moralli geliyoruz. Enerjimiz yüksek. İnşallah galibiyetle döneriz" yorumunu yaptı.