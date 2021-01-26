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Dev final Uğurlu’nun

ile arasında oynanacak olan finalinde düdük çalacak. İşte detaylar ve Uğurlu'nun Trabzonspor ve karnesi...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:33 Güncelleme Tarihi: 26 Ocak 2021 Salı 06:50
Dev final Uğurlu’nun

MHK, ile arasında oynanacak finaline 'yu atadı. Yarın oynanacak randevuda Uğurlu'nun yardımcılıklarını ile yapacak. Müsabakanın 4. hakemi . VAR hakemi ise henüz açıklanmadı.

TRABZON KARNESİ
Maç: 21

Galibiyet: 12

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 6

Sarı: 50

Kırmızı: 1

BAŞAKŞEHİR KARNESİ
Maç: 12

Galibiyet: 8

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 2

Sarı: 21

Kırmızı: 1

O DA İLKLERİ YAŞAYACAK
Yaşar Kemal Uğurlu, yarınki mücadelede ilkleri tadacak. Deneyimli hakem kariyerinde ilk defa Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasına düdük çalacak. Ayrıca yine ilk defa bir Süper Kupa finalinde boy gösterecek.

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