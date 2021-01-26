Dev final Uğurlu’nun

MHK, Trabzonspor ile Başakşehir arasında oynanacak Süper Kupa finaline Yaşar Kemal Uğurlu'yu atadı. Yarın oynanacak randevuda Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ile Serkan Çimen yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Tugay Kaan Numanoğlu. VAR hakemi ise henüz açıklanmadı.

TRABZON KARNESİ

Maç: 21

Galibiyet: 12

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 6

Sarı: 50

Kırmızı: 1

BAŞAKŞEHİR KARNESİ

Maç: 12

Galibiyet: 8

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 2

Sarı: 21

Kırmızı: 1

O DA İLKLERİ YAŞAYACAK

Yaşar Kemal Uğurlu, yarınki mücadelede ilkleri tadacak. Deneyimli hakem kariyerinde ilk defa Başakşehir- Trabzonspor karşılaşmasına düdük çalacak. Ayrıca yine ilk defa bir Süper Kupa finalinde boy gösterecek.