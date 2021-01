Joao Pereira'dan duygusal veda! "Tekrar buluşacağız"

Trabzonspor geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla, 2016/17 sezonunda Portekiz ekibi Sporting'den kadrosuna kattığı Joao Pereira ile yollarını ayırdığını, oyuncunun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurmuştu.

KAP'a yapılan açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Joao Pereira nın, 01.06.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan fesih anlaşmasına istinaden, oyuncunun sezon sonuna kadar olan hak edişleri, ay bazında, kulübümüz tarafından ödenecektir" ifadeleri kullanılmıştı.

Yaşanan bu ayrılığın ardından Joao Pereira sosyal medya hesabından duygusal bir veda paylaşımında bulundu. "Elveda demenin vakti geldi" diyerek camiaya seslenen Pereira, " Bu şehre ve bu kulübe geldiğimden beri, o en zor gün geldi. Ben beklemeden geldi. Böyle bir şeye hazırlıklı olmadan geldi. Geldi ve beni de hazırlıksız yakaladı. Hiç hayal etmediğim ve düşünmediğim bir şekilde geldi. Ama olan şu ki, o gün geldi. Mutlu sonla bitmemiş 4 yıllık bir aşk hikayesiydi. Adanmışlık, çalışma, savaş, profesyonellik, karakter, dürüstlük, özdeşleşme ve daha birçok şeyle geçen ve tamamlanmamış bir 4 yıllık süreçti. Geldiğimiz ilk günden itibaren bana ve aileme her şeyini veren bu kulübe kalbimin en derinliklerinden teşekkür etmek istiyorum. Beraber mücadele etmemiş olsak asla bu başarıları yakalayamamış olacağım takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Benim en iyi şartlarda sahada olabilmem için çaba gösteren sağlık ekibimize teşekkür ediyorum. Aşçılarımızdan, çim ile ilgilenen kardeşlerimize kadar, bana hep saygıyla davranmış ve her gün daha iyi olabilmemiz için mücadele etmiş kulübün tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Bu zorlu süreçte, durumun çözülebilmesi için ellerinden geleni yapan tüm yöneticilerimiz ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Son ve en önemli olarak, 4 yıl boyunca, kendim ve ailem adına, bize gösterdikleri saygı ve sevgi için tüm Trabzonspor taraftarlarına teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde Trabzon her zaman bizim evimiz olarak kalacak. Biz üçümüz, ben, Natacha ve Gabriel, bu şehri ve bu şehrin tüm insanlarını her zaman kalbimizde taşıyacağız. Tekrar buluşacağız." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım...