Yılın transfer çalımı! Visca'yı Terim istedi Avcı kapıyor

Bordomavili yöneticilerin de Visca için nabız yokluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Başakşehir ile kısa süre içinde masaya oturacak. Hedef Visca'yı renklere bağlamak.

BAŞAKŞEHIR'İN TALEPLERİ YÜKSEK Trabzonspor haricinde İstanbul büyüklerinin de gündemindeki Visca için Başakşehir çıtayı yükseğe koymuş durumda. Başakşehir ile resmi temaslar başlamasa da ön görüşmelerde yüksek bonservis bedeli haricinde takasta oyuncu da istediği öğrenildi.