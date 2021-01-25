Haberler Trabzonspor Yılın transfer çalımı! Visca'yı Terim istedi Avcı kapıyor

Yılın transfer çalımı! Visca'yı Terim istedi Avcı kapıyor

'da teknik direktör hücum hattına takviye istemişti. Taraftarlar "Come to Trabzonspor Visca" etiketi açtı. Daha önce 2 defa bordo-mavili ekibin kapısından dönen 30 yaşındaki yıldız yeni fırsatı harcamak istemiyor. Kolaylık bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:14 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

'de yoluna dolu dizgin devam eden Karadeniz ekibi devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını da sürdürüyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

Gençlerbirliği'nden transferiyle önemli bir eksiğini kapatan hücum hattına da mutlaka takviye yapacak.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

Teknik direktör 'nın gönlündeki isim olan Edin Visca taraftarın da gözdesi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

Bordomavililerin Twitter'da açtığı "Come to Visca" etiketi uzun süre gündemde kaldı. Yönetime Boşnak yıldızın alınması yönünde çağrılar yaptılar.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

ONUN DA AKLI TRABZONSPOR'DA

Visca daha önce 2 kez 'un gündemine girmiş ancak olmamıştı. Boşnak futbolcu ayağına gelen şansı bir defa daha geri çevirmek istemiyor.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

Bu sebeple Başakşehir yönetiminden kolaylık istedi. 30 yaşındaki oyuncu kariyerinin bu döneminde rotasını Karadeniz'e çevirmek istediğini idarecilere iletti.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

Bordomavili yöneticilerin de Visca için nabız yokluyor. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi, Başakşehir ile kısa süre içinde masaya oturacak. Hedef Visca'yı renklere bağlamak.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

BAŞAKŞEHIR'İN TALEPLERİ YÜKSEK

haricinde İstanbul büyüklerinin de gündemindeki Visca için Başakşehir çıtayı yükseğe koymuş durumda. Başakşehir ile resmi temaslar başlamasa da ön görüşmelerde yüksek bonservis bedeli haricinde takasta oyuncu da istediği öğrenildi.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer çalımı! Terim istedi Avcı kapıyor

GOL VE ASİST CANAVARI

Edin Visca tam anlamıyla bir Başakşehir efsanesi. Boşnak hücum oyuncusu 11 sezondur İstanbul ekibinin formasını taşıyor. 367 maçta ağları 106 defa sarsarken, 105 de asist yaptı.

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