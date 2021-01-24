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'ya hazırlanıyor!

'de yönetiminde çıkışa geçen , 'da ile karşılaşacak. Bordo-mavililerde bu mücadelenin hazırlıklarına başlandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 16:39
Trabzonspor Süper Kupa'ya hazırlanıyor!
, ile oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor, 27 Ocak Çarşamba günü 'nda Medipol ile oynayacağı Süper Kupa maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Tesislerinde Teknik Direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. karşılaşmasında forma giyen oyuncuların rejenerasyon çalışması yaptığı antrenmanda diğer oyuncular dinamik ısınma hareketlerinin ardından çalışma, mobilizasyon çalışması, 5'e 2 çalışmaları ile şut ve dayanıklılık çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenman çift kale maç ile son buldu.

Trabzonspor yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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