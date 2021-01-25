Haberler Trabzonspor Trabzonspor ara vermeden antrenmana başladı

ara vermeden antrenmana başladı

Deplasmanda 'ni deviren 'da maçı hazırlıkları başladı. Maçta forma giyenler yenileme idmanı yaptı, oynamayanlar normal çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:08 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Trabzonspor ara vermeden antrenmana başladı

Deplasmanda 'ni deviren 'da maçı hazırlıkları başladı. Maçta forma giyenler yenileme idmanı yaptı, oynamayanlar normal çalışma gerçekleştirdi.

ŞUT VE GOL

Teknik direktör dün oyuncularına şut antrenmanı yaptırdı. Deneyimli çalıştırıcı atılan güzel golleri ve yapılan mükemmel kurtarışları alkışladı.

BÜYÜK HIRS

'ı hırs bastı. Genç oyuncu "Bu forma herkese nasip olmaz. Üzerine koyarak devam etmem gerek. Bunun için de çok çalışıyorum. Uzun yıllar oynamak istiyorum" dedi.

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