Trabzonspor ara vermeden antrenmana başladı

Deplasmanda Gençlerbirliği'ni deviren Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları başladı. Maçta forma giyenler yenileme idmanı yaptı, oynamayanlar normal çalışma gerçekleştirdi.

ŞUT VE GOL

Teknik direktör Abdullah Avcı dün oyuncularına şut antrenmanı yaptırdı. Deneyimli çalıştırıcı atılan güzel golleri ve yapılan mükemmel kurtarışları alkışladı.

BÜYÜK HIRS

Serkan Asan'ı hırs bastı. Genç oyuncu "Bu forma herkese nasip olmaz. Üzerine koyarak devam etmem gerek. Bunun için de çok çalışıyorum. Uzun yıllar oynamak istiyorum" dedi.