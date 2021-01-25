Bordo-mavililerin başına geçtikten sonra Trabzonspor'u şaha kaldıran Abdullah Avcı'nın keyfi yerinde. Deneyimli hocanın çalıştığı dönemde Fırtına, Beşiktaş'tan sonra Süper Lig'de en fazla puan toplayan takım oldu. Avcı bu durumu "Bu başarı sahiplenmenin ve azmin ürünü. Herkesle gurur duyuyorum. Buraya adım attığım andan itibaren herkes büyük bir özveri ve inanç gösterdi. Hep söylediğim gibi kazanma alışkanlığına ihtiyacımız vardı. Bunu büyük oranda başardık. Ama daha yapacağımız çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiğinde takım alt sıralarda bulunuyordu. Deneyimli hoca yönetiminde Fırtına 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla Avcı 2.25'lik puan ortalamasını yakaladı. Şampiyonluk ortalamasına ulaştı. Bordo-mavililer, bu dönemde rakip ağları 15 defa sarsarken kalesinde 8 gol gördü.