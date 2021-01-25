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Gurur duyuyorum

Avcı, özverili çalışma sonucu kazanma alışkanlığı yakaladıklarını ifade etti. Oyuncularıyla gurur duyduğunu belirten Avcı “Daha çok işimiz var” dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2021 Pazar 21:10 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2021 Pazartesi 06:50
Gurur duyuyorum

Bordo-mavililerin başına geçtikten sonra 'u şaha kaldıran 'nın keyfi yerinde. Deneyimli hocanın çalıştığı dönemde , 'tan sonra 'de en fazla puan toplayan takım oldu. Avcı bu durumu "Bu başarı sahiplenmenin ve azmin ürünü. Herkesle gurur duyuyorum. Buraya adım attığım andan itibaren herkes büyük bir özveri ve inanç gösterdi. Hep söylediğim gibi kazanma alışkanlığına ihtiyacımız vardı. Bunu büyük oranda başardık. Ama daha yapacağımız çok işimiz var" ifadelerini kullandı.

Abdullah Avcı, Trabzonspor'un başına geçtiğinde takım alt sıralarda bulunuyordu. Deneyimli hoca yönetiminde Fırtına 12 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Bu sonuçlarla Avcı 2.25'lik puan ortalamasını yakaladı. Şampiyonluk ortalamasına ulaştı. Bordo-mavililer, bu dönemde rakip ağları 15 defa sarsarken kalesinde 8 gol gördü.

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