Gençlerbirliği - Trabzonspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de 21. hafta heyecanı başladı.

Saat 16.00'da başlayan karşılaşmada Trabzonspor deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Ankara Eryaman Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele bordo-mavililerin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Fırtına'ya galibiyeti getiren goller 36. dakikada Djaniny ve 54. dakikada Ekuba'dan geldi.

Gençlerbirliği'nin tek sayısını ise 86. dakikada penaltıdan Piris kaydetti.

Trabzonspor bu galibiyet ile puanını 33'e çıkardı. Gençlerbirliği ise 19 puanda kaldı.

AVCI'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'in 21. haftasında Gençlerbirliği'ne konuk oldukları karşılaşmanın ilk 11'inde bir önceki maça göre 2 değişiklik yaptı.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Avcı, geçen hafta İttifak Holding Konyaspor'u 3-1 yendikleri kadroda zorunlu iki değişikliğe gitti.

Sarı kart cezalısı Lewis Baker ile sakatlanan Abdulkadir Ömür, kadroda yer almadı. Tecrübeli teknik adam, bu isimlerin yerine Berat Aydemir ile Flavio'yu oynattı.

BERAT ESKİ TAKIMINA KARŞI

Gençlerbirliği'nden ara transfer döneminde Trabzonspor'a giden 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Berat Ayberk Özdemir, eski takımına karşı sahaya çıktı.

Trabzonspor'un ara transfer Gençlerbirliği'nden kadrosuna kattığı Berat Ayberk, bordo-mavili formayla ilk kez 11'de forma şansı buldu. Özdemir ayrıca eski takımına karşı da ilk kez sahaya çıktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÖNEMLİ EKSİK

Gençlerbirliği'nde kaleci Nordfeldt, sakatlığı nedeniyle Trabzonspor karşısında forma giyemedi.

Bu sezon yine sakatlığı nedeniyle Galatasaray maçında oynayamayan İsveçli kaleci, bordo-mavili ekip karşısında da kadroda yer almadı.

Süper Lig'deki ilk kez 6-0 kaybedilen Galatasaray maçında forma giyen Übeyd Adıyaman, bu karşılaşmaya da Nordfeldt'in yerine ilk 11'de başladı.

Kırmızı-siyahlılarda sakatlığı bulunan Johansson, Trabzonspor karşısında oynayamadı.

Öte yandan, Gençlerbirliği Kulübünün onursal başkanı İlhan Cavcav'ın vefatının 4. yıl dönümü nedeniyle maç öncesi saygı duruşunda bulunuldu.