Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu! 4 eksik...

Son dakika: 'un maçı kafilesi belli oldu! 4 eksik...

Son dakika haberi: 'in 21. haftasında ile karşılaşacak 'un kamp kadrosu belli oldu. Bordo-mavililerde sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ve 'in yanı sıra sarı kart cezalısı ile kadro dışı bırakılan kadroda yer almadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:19 Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 16:56
Son dakika: Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı kafilesi belli oldu! 4 eksik...

'in 21. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu müsabaka için Ankara'ya gitti.

Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman sonrası Türk Hava Yolları'na (THY) ait özel bir uçak ile saat 16.45'te Ankara'ya hareket etti. Sakatlığı bulunan , Trondsen ve kart cezalısı olan kafilede yer almadı.

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadroda düşünmediği Pereira da Ankara'ya götürülmedi. Bugünkü antrenmanda bulunmayan oyuncunun durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Trabzonspor'un Ankara kafilesinde şu isimler var:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda, Serkan Asan, Marlon, Edgar le, Vitor Hugo, Hüseyin Türkmen, Hakan, Atakan, Faruk Can, Hosseini, Faruk Can, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir, Flavio, Abdulkadir Parmak, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Safa, Ekuban, Djaniny, Afobe.

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