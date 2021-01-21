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Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için tüm renkler birleşti

Ameliyat sürecinin belirlenmesi için ’a giden 21 yaşındaki yıldızı daha önce ameliyat eden Doktor Ufuk Şentürk, “Ömür, nisan ayı sonunda geri dönebilir” dedi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:57 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür için tüm renkler birleşti

maçının 27. dakikasında 'in müdahalesi sonrası fibula kemiği kırılan Abdülkadir Ömür dün Başkan ve kulüp sağlıkçılarının de yer aldığı ekiple 'a getirildi. Uçakta üçlü koltukta yatırılan ve ayağına yük binmemesine özen gösterilen 21 yaşındaki yıldız, daha sonra İstanbul'da kendisi için bekletilen özel tekerlekli araçla önce havalimanı dışındaki otomobile, oradan da 'daki özel bir hastaneye götürüldü. Ömür burada Ortopedi ve Travmatoloji konusunda 'nin saygın isimleri arasında yer alan Prof. Dr. 'e muayene olacak ve ameliyat tarihi planlanacak. Türkiye'deki tüm futbol kulüpleri ve futbolcular Ömür için geçmiş olsun mesajları attı. Barcelona'nın Türkiye hesabı ve bazı Atalanta taraftarları da geçmiş olsun mesajları paylaştı.

FUTBOL HAYATINI ETKİLEMEZ

Genç futbolcuyu daha önce 'da ameliyat eden Milli Takım Doktoru Ufuk Şentürk, önemli açıklamalar yaptı. Fibula ayak ekleminin dışındaki bir kemikte kırık meydana geldiğini belirten Şentürk, "Bu kırık maalesef ameliyat gerektiriyor. Ancak futbol yaşantısını etkileyecek bir durum değil. Ameliyat tarihinin belli olması için biraz süreye ihtiyaç var. Bölgedeki şişliğin inmesi gerekiyor. İstanbul'da hocamızla özel bir hastanede ameliyatını planlıyoruz. Ameliyattan sonra oyuncunun dinlenmesi gerekiyor. 6-8 hafta boyunca kontrollü bir şekilde fazla yük bindirmeden hafif egzersizler yapacak. Yara iyileştikten sonra bisiklet sürme, koşma gibi bireysel antrenmanlara başlayabilir. Saha çalışmaları olacak. Bir ay sürecek olan bu aşamaları geçtikten sonra takımla idmanlara başlayabilir" dedi.

NİSAN AYINDA İYİLEŞİR

Doktor Şentürk, 'e yetişme ihtimalinin bulunduğunu da belirterek, "EURO 2021 kampı mayıs ayı içerisinde başlayacak. Abdülkadir Ömür'ün iyileşmesi ise nisanda tamamlanır. Antrenman eksikliği filan olacak ama bu konudaki kararı Milli Takım Hocamız verecektir" ifadesini kullandı.

ALLAH BETERİNDEN KORUSUN

Abdülkadir Ömür'ün yaşadığı sakatlık nedeniyle oldukça üzgün olduğu öğrenildi. Genç oyuncunun yine de "Allah daha beterinden korusun. Daha çok şükretmem gerekiyor" diyerek durumu kabullendiği ve EURO 2021 öncesi sahalara dönmek için oldukça istekli olduğu da öğrenildi.

MESUT ÖZİL: GEÇMİŞ OLSUN

'nin İstanbul'a getirdiği , sağ ayak bileğindeki kırık nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak Abdülkadir Ömür için 'geçmiş olsun' mesajı yayımladı. Özil, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmiş olsun Abdülkadir Ömür! Daha güçlü döneceksin" ifadelerini kullandı.

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