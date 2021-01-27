Başakşehir - Trabzonspor maçı CANLI İZLE | TFF Süper Kupa

Süper Kupa maçında son Süper Lig şampiyonu Başakşehir ile son Türkiye Kupası şampiyonu Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. A Spor'dan naklen yayınlanan maçın canlı yayını ve tüm detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR CANLI İZLE

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI 11'LERİ

Başakşehir: Mert, Ömer Ali, Ponck, Epureanu, Hasan Ali, Mehmet Topal, Azubuike, Deniz, Aleksic, J. Fernandes, Demba Ba

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar Ie, Hugo, Marlon, Flavio, Berat, Abdulkadir Parmak, Nwakaeme, Ekuban, Djaniny

BAŞAKŞEHİR - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başakşehir - Trabzonspor maçı saat 20:45'te başladı ve A Spor'dan canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR'İN YENİLERİ İLK 11'DE!

TFF Süper Kupa'da Trabzonspor ile karşı karşıya gelen Medipol Başakşehir'de yeni transferler ilk 11'de görev aldı. Turuncu-lacivertli takımın transfer döneminde kadrosuna kattığı Brezilyalı kanat oyuncusu Junior Fernandes ve Konyaspor'dan dün renklerine bağladığı sağ bek Ömer Ali Şahiner bordo-mavililer karşısında ilk 11'de görev yaptı. Fernandes ve Ömer Ali yeni takımlarıyla ilk resmi maçlarına çıktı.

KİLİT İSİMLER YOK

Başakşehir'de 3 haftadır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Visca, bordo-mavililere karşı da takımını yalnız bıraktı. Turuncu-lacivertlilerde moralleri bozan bir başka olay ise İrfan Can Kahveci'nin sakatlanması oldu. Rizespor maçında adelesinden bir sorun yaşayan transfer döneminin gözde ismi İrfan Can, Trabzonspor karşılaşmasında görev alamadı. Yine aynı müsabakanın 35. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Rafael de zorlu maçta yok.

Bu isimlerin yanı sıra Giuliano, Bolingoli, Caiçara ve Chadli de sakatlık dolayısıyla Süper Kupa maçının kadrosuna alınmadı.

AVCI İLK KUPASININ PEŞİNDE!

Teknik direktörlük kariyerinin en uzun süreli bölümünü İstanbul temsilcisi Başakşehir'de geçiren Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, eski takımına karşı saha kenarında taktik savaşı veriyor. Deneyimli teknik adam, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Süper Lig düzeyinde bir takımın başında ilk kupasını kaldırmış olacak.

Teknik adam olarak 2004-2005 sezonunda Galatasaray PAF Takımı ile, 2005'te de 17 Yaş Altı Milli Takımı ile Avrupa şampiyonluğu yaşayan Avcı, iki kez oynadığı Ziraat Türkiye Kupası finalini ise penaltılar sonucu Beşiktaş ve Konyaspor'a karşı kaybetmişti.