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'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

Bordo-mavili takımda forvet arayışları sürerken, PAOK’ta forma giyen 23 yaşındaki Polonyalı Swiderski gündeme geldi. Yönetim, kulüp ve oyuncuyla görüşecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ocak 2021 Çarşamba 20:54 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

'in 20. haftasında sahasında İttifak Holding ile karşı karşıya geldi.

Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

Medical Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşma bordo-mavililerin 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

bir yandan da transfer çalışmalarına devam ediyor. Tabzonspor forvet arayışları devam ederken, her gün yeni bir isim ortaya çıkıyor.

Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

Son olarak Yunan basınında yer alan habere göre , PAOK forması giyen Karol Swiderski'yi gündemine aldı.

Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

Karadeniz devinin kurmayları, kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona erecek Polonyalı santrfor ve kulübüyle ön temasta bulunacak.

Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

Swiderski, Yunan ekibinde toplamda 80 maçta 27 gol ve sekiz asistlik performans sergilerken, bu sezon ise 24 karşılaşmada yedi kez fileleri sarstı, beş de gol pası verdi.

Trabzonspor'un yeni forveti Komşu'dan geliyor

Transfermarkt'a göre 4 milyon euro piyasa değeri bulunan 1.84 boyundaki oyuncu hızı, teknik kapasitesi ve hava toplarındaki hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

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