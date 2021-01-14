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Yusuf için girişimler hızlandı

Bordo-mavili takım bu sezon Kasımpaşa kulübünde önemli işlere imza atan eski oyuncusu ’ı tekrar geri almak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:29 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2021 Perşembe 06:50
Yusuf için girişimler hızlandı

Bordo-mavili takım bir dönem 'un altyapısında ve A takımında forma giyen ancak daha sonra Bursaspor'a giden, şu anda da Kasımpaşa'da oynayan 'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Avcı'nın 28 yaşındaki sol kanadı kadrosunda görmek istediği, tecrübeli oyuncunun da Trabzonspor'a dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Önceki gün Yusuf için resmi teklifte bulunan Karadeniz devinin bu transfer için oldukça ısrarlı olduğu da öğrenildi. 1.71 boyundaki futbolcunun bu sezon Kasımpaşa'da 15 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performansı bulunuyor.

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