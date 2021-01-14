Yusuf için girişimler hızlandı

Bordo-mavili takım bir dönem Trabzonspor'un altyapısında ve A takımında forma giyen ancak daha sonra Bursaspor'a giden, şu anda da Kasımpaşa'da oynayan Yusuf Erdoğan'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor. Teknik direktör Avcı'nın 28 yaşındaki sol kanadı kadrosunda görmek istediği, tecrübeli oyuncunun da Trabzonspor'a dönme fikrine sıcak baktığı ifade edildi. Önceki gün Yusuf için resmi teklifte bulunan Karadeniz devinin bu transfer için oldukça ısrarlı olduğu da öğrenildi. 1.71 boyundaki futbolcunun bu sezon Kasımpaşa'da 15 karşılaşmada 4 gol 3 asistlik performansı bulunuyor.