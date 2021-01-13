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için iki transfer iddiası birden geldi!

Son dakika transfer haberi | basını 'lı forvet 'ın 'a imza atacağını yazdı. basını Fırtına'nın ile ilgilendiğini duyurdu. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ocak 2021 Salı 22:43 Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2021 Çarşamba 06:50
Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

Transfer harekatına devam eden için iki iddia ortaya atıldı. Forvet arayışlarını sürdüren Fırtına'da gündeme 'lı geldi. Bordo-mavililerin Lugano'da kiralık forma giyen yıldız için devreye girdiği iddia edildi.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

İtalyan basınında çıkan haberlerde golcü futbolcunun 'ya dönüp oradan Türkiye'nin yolunu tutacağı yazıldı.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

'un oyuncuya 600 bin euro ödeyeceği yazıldı. 21 yaşındaki forvet güçlü fiziği ile dikkat çekiyor.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

Odgaard kariyerinde çıktığı 93 karşılaşmada 30 gole imza attı.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

HEM SAĞ, HEM SOL BEK
Dinamo Zagreb forması giyen Stojanovic'i listesinde bulunduran için flaş bir iddia geldi.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

basını, Kopenhag'ta oynayan ile 'un yakından ilgilendiğini ve oyuncunun Ocak ayı bitmeden Türkiye'ye gelebileceğini yazdı.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

Hem sağ bek hem sol bek olarak oynayabilen 25 yaşındaki Hırvat futbolcu, bu sezon 8 karşılaşmada sahaya çıktı.

Trabzonspor için iki transfer iddiası birden geldi!

1 asistlik katkı sağladı. 1.78'lik Bartolec'in 2023'e kadar Kopenhag ile kontratı var. Piyasa değeri ise tahmini 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

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