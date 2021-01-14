Yerli ve milli kaleciler

Trabzonspor, Süper Lig'de son 11 yıldır kalesini yerli kalecilere emanet ederken, söz konusu sürede kadrosunda yabancı kaleci bulundurmadı. Bordo-mavililer kalesini en son koruyan isim ise Tony Silva oldu. Senegalli eldiven en son 22 Kasım 2009'da Kasımpaşa ile oynadığı ve 3-1 kaybettiği maçta Karadeniz ekibinin kalesini koruyan son yabancı oldu. Söz konusu dönemden sonra Fırtına'nın kalesine yabancı bir isim geçmezken, Tolga Zengin ve Onur Recep Kıvrak isimleriyle uzun süre kalesinde istikrarı yakalayarak bu bölgede sorun yaşamadı. Onur'un adından eldivenleri devralan Uğurcan Çakır ise ligin en değerli oyuncusu oldu. Trabzonspor takım kaptanı olan ve kalede önemli bir istikrar yakalayan Uğurcan, Avrupa takımlarının ise takibinde bulunuyor.



SÜPER LİG'İN PIRLANTASI

Trabzonspor'un kadrosunda yer alan Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut ve Muhammet Taha Tepe'nin transfermarkt verilerine göre toplamda 15 milyon 450 bin euro değeri bulunuyor. Söz konusu rakamlarla birlikte bordo-mavili takımın kalesi Süper Lig'in en değerli kalesi olma unvanını elinde bulundurdu. Uğurcan'ın 14 milyon 500 bin euro, Erce 500 bin euro, Arda Akbulut'un 250 bin euro ve Muhammet Taha Tepe'nin ise 200 bin euro değeri bulunuyor.