Trabzonspor'da transfer hedefleri belli oldu! Önce Odgaard sonra Gaich

Sezon başında kadroya katılan Afobe ve Plaza'dan verim alamayan, Djaniny'den de tam anlamıyla memnun olmayan Trabzonspor mutlaka bir forvet almak istiyor. Fırtına, sezon başında da peşine düştüğü Jens Odgaard'ı bu kez kadrosuna katmaya çok yakın... Bonservisi İtalyan temsilcisi Sassuolo'da bulunan ancak sezon başında Lugano'ya kiralanan Danimarkalı oyuncu, Trabzonspor'a kiralanacak. 21 yaşındaki santrfor, bordo-mavililerin kendisini çok istemesi nedeniyle transfere sıcak bakıyor.



GAICH İÇİN DE TEKLİF

Öte yandan Trabzonspor, sezon başında Leipzig'e transfer olan eski golcüsü Alexander Sörloth'un boşluğunu doldurmakta da sıkıntı yaşamıştı. Forvet hattına yeni bir isim eklemek isteyen Trabzonspor'un CSKA Moskova'dan Adolfo Gaich için bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Gazeta.ru'nun haberine göre Trabzonspor, Adolfo Gaich'in 1.5 yıllığına kiralanması adına kulübü CSKA Moskova'ya resmi teklifini iletti. CSKA Moskova, sezon başında 21 yaşındaki Arjantinli golcüyü 8.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.