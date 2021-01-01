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Avcı ile yeni sayfa

'nın gelişiyle birlikte toparlanan takım ligde 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak çıkışa geçti. 2020'yi sahasında 'a yenilerek kapatan bordo-mavililer, 2021'deki ilk maçında deplasmanda 'e konuk olacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 22:01 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2021 Cuma 06:50
Avcı ile yeni sayfa

'nın gelişiyle birlikte toparlanan takım ligde 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak çıkışa geçti. 2020'yi sahasında 'a yenilerek kapatan bordo-mavililer, 2021'deki ilk maçında deplasmanda 'e konuk olacak. Hedef yeni yıla galibiyetle başlayıp şampiyonluk yarışında yer almak olacak. 2020'nin son günlerinde ve Türk futbolunun önemli ismi de aramızdan ayrıldı. Fırtına'da futbolculuk, teknik direktörlük (2 şampiyonluk) ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, 22 Aralık Salı günü aramızdan ayrıldı.

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