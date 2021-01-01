Avcı ile yeni sayfa

Abdullah Avcı'nın gelişiyle birlikte toparlanan takım ligde 7 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak çıkışa geçti. 2020'yi sahasında Galatasaray'a yenilerek kapatan bordo-mavililer, 2021'deki ilk maçında deplasmanda Karagümrük'e konuk olacak. Hedef yeni yıla galibiyetle başlayıp şampiyonluk yarışında yer almak olacak. 2020'nin son günlerinde Trabzonspor ve Türk futbolunun önemli ismi Özkan Sümer de aramızdan ayrıldı. Fırtına'da futbolculuk, teknik direktörlük (2 şampiyonluk) ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, 22 Aralık Salı günü aramızdan ayrıldı.