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Pereira ailesi ’i kutladı!

'un sağ beki ailesiyle birlikte kutlaması yaptı. oyuncu takım arkadaşlarını da davet etti.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2020 Cuma 22:46 Güncelleme Tarihi: 26 Aralık 2020 Cumartesi 06:50
Pereira ailesi Noel’i kutladı!

'un sağ beki ailesiyle birlikte kutlaması yaptı. futbolcu, yıl başı ağacının önünde bu pozu verdi. Bordomavili taraftarlar da Pereira ve ailesinin Noel'ini kutladılar. Yeni yılda Trabzonspor formasıyla kupalar kaldırmasını dilediler.

YABANCILAR BIR ARADA
Joao Pereıra, Noel kutladıkları günde takım arkadaşlarını da unutmadı. Tecrübeli oyuncu evinde Gaston Campi, Flavio, Lewis Baker, Marlon ve Vitor Hugo'yu da çağırdı. Takımın yabancı oyuncuları birlikte keyifli vakit geçirdiler.

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