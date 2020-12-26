Pereira ailesi Noel’i kutladı!

Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira ailesiyle birlikte Noel kutlaması yaptı. Tecrübeli futbolcu, yıl başı ağacının önünde bu pozu verdi. Bordomavili taraftarlar da Pereira ve ailesinin Noel'ini kutladılar. Yeni yılda Trabzonspor formasıyla kupalar kaldırmasını dilediler.

YABANCILAR BIR ARADA

Joao Pereıra, Noel kutladıkları günde takım arkadaşlarını da unutmadı. Tecrübeli oyuncu evinde Gaston Campi, Flavio, Lewis Baker, Marlon ve Vitor Hugo'yu da çağırdı. Takımın yabancı oyuncuları birlikte keyifli vakit geçirdiler.