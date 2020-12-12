Kayserispor Trabzonspor: 0-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'de yeni hocası Abdullah Avcı yönetiminde henüz mağlubiyet görmeyen Trabzonspor, 12 haftada Kayserispor'a konuk oldu. Kritik mücadele başladığı gibi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Üst üste ikinci maçında da puan kaybı yaşayan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde yenilmezliğini sürdürdü.

Ligde üst üste 4. beraberliğini alan ev sahibi Kayserispor'un galibiyet hasreti ise 7 maça çıktı.

Trabzonspor bu sonuçla puanını 14'e çıkarırken, Kayseri ise 10 puana yükseldi.

Maçtan dakikalar...

8'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin şutunda kaleci Uğurcan gole izin vermedi.



10'uncu dakikada ev sahibi ekip, ceza sahası dışı sol çaprazından serbest vuruş kazandı. Fernandes'in doğrudan kaleye gönderdi topa Uğurcan topun sahibi oldu.



13'üncü dakikada Baker'in kullandığı kornerde Hugo kafayı vurdu, meşin yuvarlak auta gitti.



23'üncü dakikada sol kanattan gelişen Trabzonspor atağında Bilal ortasını yaptı. Ekuban'ın kafa vuruşunu kaleci Doğan kurtardı.



45'inci dakikada Aziz Behich'in ceza sahası içine girerek çektiği şutta top auta gitti.



65'inci dakikada Aziz Behic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Fernandes'in şutunda kaleci Uğurcan topu kornere çeldi.



78'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Miguel Lopes, sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan gole izin vermedi.