Marlon: İyi şeyler olacak

Brezilyalı sol bek Marlon, Sivasspor mücadelesinde kaybettikleri 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Marlon "İnanıyorum ki iyi şeyler olacak. Sıkı duruyoruz ve her zaman takım çalışmasına inanıyoruz" dedi. 23 yaşındaki oyuncu, Sivas maçında 74 defa topla buluştu. 6 top çaldı, 2 defa adam geçti.