Brezilyalı sol bek Marlon, Sivasspor mücadelesinde kaybettikleri 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi. Marlon "İnanıyorum ki iyi şeyler olacak. Sıkı duruyoruz ve her zaman takım çalışmasına inanıyoruz" dedi. 23 yaşındaki oyuncu, Sivas maçında 74 defa topla buluştu. 6 top çaldı, 2 defa adam geçti.
Marlon: İyi şeyler olacak
Brezilyalı sol bek Marlon, Sivasspor mücadelesinde kaybettikleri 2 puanın kendilerini üzdüğünü söyledi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:09 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50