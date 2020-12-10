Yıldızlara zam

Trabzonspor'un Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak'ın sözleşmelerinde iyileştirmeye gittikleri öğrenildi. Uğurcan'ın 3.5 milyon TL'lik ücretinin 9.5 milyon TL'ye yükseltildiği belirtildi. 4 milyon TL alan A. Ömür'e de Uğurcan gibi 9.5 milyon TL ödenecek. 3 milyon TL alan A.Parmak'ın maaşı da 5 milyon TL'ye çıkarıldı.