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Diabate göze girdi

Sezon başında fiziksel bakımdan takımdan geri olan güçlendikçe oyunu da gelişiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 22:08 Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2020 Perşembe 06:50
Diabate göze girdi

Sezon başında fiziksel bakımdan takımdan geri olan güçlendikçe oyunu da gelişiyor. mücadelesinin son 25 dakikasında şans bulan tecrübeli kanat oyuncusunun yükselen performansı teknik direktör 'yı memnun etti. Usta hoca "Doğrular mesajlar verdi" dediği Diabate'ye önümüzdeki haftalarda daha fazla süre tanıyacak.

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