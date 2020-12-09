Haberler Trabzonspor Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

'a Nwakaeme müjdesi!

maçını kaçıran 'un Nijeryalı yıldızı Nwakaeme takıma katılıyor. karşılaşmasında oynaması bekleniyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2020 Salı 23:10 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'a Nwakaeme müjdesi!

Ligde Fırtına'nın ile oynadığı mücadelede Anthony Nwakaeme sakatlığı sebebiyle forma giyememişti. Tecrübeli kanat oyuncusundan keyifli haber geldi. Nwakaeme'nin sağ arka adalesindeki gerilmenin ciddi oranda azaldığı kaydedildi. 31 yaşındaki hücum oyuncusunun takımla birlikte çalışacak seviyeye yaklaştığı öğrenildi. Nwakaeme'nin ile oynanacak maçta sahada olabileceği kaydedildi. Teknik direktör da hücumda en çok güvendiği ayaklardan biri olan Nwakaeme'nin dönüşüne bir hayli sevindi.

BİZE ULAŞIN