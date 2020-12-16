Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Trabzonspor sahasında Adana Demirspor'u konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? ZTK izle, A Spor izle...

Giriş: 16.12.2020 09:17 Güncelleme: 16.12.2020 09:18

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 18:15'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Bilal, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Adana Demirspor: Zubas, Süleyman, Talha, Rassoul, Mehmet, Hasan, Sinan, Traore, Mehmet Akyüz, Yunus, Dibba

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

EN SON HABERLER

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Aytemiz Alanyaspor - Adanaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Gaziantep FK - Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
BB Erzurumspor - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Emre Akbaba ile Younes Belhanda arasında gerginlik! İşte o anlar
BİZE ULAŞIN