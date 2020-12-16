Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 5. tur mücadelesinde Trabzonspor ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Kritik maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Trabzonspor - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Adana Demirspor maçı 16 Aralık Çarşamba günü saat 18:15'te A Spor'da canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR - ADANA DEMİRSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Trabzonspor: Erce, Serkan, Hüseyin, Hosseini, Kamil Ahmet, Abdulkadir Parmak, Flavio, Bilal, Abdülkadir Ömür, Diabate, Afobe

Adana Demirspor: Zubas, Süleyman, Talha, Rassoul, Mehmet, Hasan, Sinan, Traore, Mehmet Akyüz, Yunus, Dibba