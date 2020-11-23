Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci! Transfer...

'da sevinci! ...

Lille forması altında sergilediği performansla 'yı sallayan ve Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan , altyapısından yetiştiği 'u da mutlu ediyor. Milli futbolcunun olası transferinden yüzde 20 pay alacak olan bordo-mavili kulüp, yaşanacak gelişmeleri merakla bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2020 Pazartesi 12:15
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı sevinci! Transfer...

ekibi Lille forması giyen , oynadığı futbol ve attığı gollerle hem takımını sırtlıyor, hem de gösterdiği performansla Avrupa takımlarının dikkatini çekiyor. 23 yaşındaki futbolcunun adı büyük takımlarla anılırken 'un Yazıcı'yı Lille'e satarken sözleşmesine koydurduğu -bir sonraki satıştan elde edilecek gelirin yüzde 20'sini bordo mavili kulüp alır-maddesinden dolayı temsilcisi önemli bir gelir elde edecek.

ORTA SAHADAN FORVETE GEÇTİ
Forvet arkası 10 numara pozisyonunda oynarken Lille olan Yusuf Yazıcı gol yollarındaki başarısıyla Lille Teknik Direktörü Christophe Galtier tarafından forvet olarak oynatılıyor. Bu sezon Avrupa Ligi'nde hem hem de Milan karşısında hattrick yapan Yazıcı Fransa Ligi'nde de gollerine devam ediyor. Yazıcı ligde de 10 maçta 3 gol atarken 2 golün de hazırlayıcısı oldu.


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