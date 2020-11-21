Haberler Trabzonspor Halil'in aklı Fırtına’da kaldı

Halil'in aklı Fırtına’da kaldı

çok istemiş ancak 20 yaşındaki forveti alamamıştı. Halil Twente’de hiç mutlu olamadı, bordo-mavili formayı istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 22:36 Güncelleme Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 06:50
Halil'in aklı Fırtına’da kaldı

ekibi geçtiğimiz transfer dönemlerinde 'nun peşinden koşmuştu ancak bir türlü işi imza aşamasına getirememişti. 20 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği Twente'de mutlu olamadı. Genç yıldız lig ve kupada sadece 5 maçta forma giydi. 'da istediği süreleri alamadı, bir kez daha 'u işaret etti. Bordo-mavililer bunun üzerine harekete geçtiler. Hedef Halil'e sezon sonu Trabzonspor formasını giydirmek. Son dönemde adı kulüpleriyle de anılan genç yıldızın Trabzonlu oluşunu değerlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin idarecileri onu gelecek yıl kulübe kazandırmayı hedefliyor

4 GÜNDE 4 GOL ATTI

Halil Dervişoğlu, U-21 forma giyiyor. 20 yaşındaki futbolcu müthiş bir hafta geçirdi. 13 Kasım'da oynanan ve 3-2 kazandığımız maçında hat-trick yaptı. 3-0 aldığımız mücadelesinde de açılış golünü attı.

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