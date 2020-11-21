Halil'in aklı Fırtına’da kaldı

Karadeniz ekibi geçtiğimiz transfer dönemlerinde Halil Dervişoğlu'nun peşinden koşmuştu ancak bir türlü işi imza aşamasına getirememişti. 20 yaşındaki oyuncu kiralık gittiği Twente'de mutlu olamadı. Genç yıldız lig ve kupada sadece 5 maçta forma giydi. Hollanda'da istediği süreleri alamadı, bir kez daha Trabzonspor'u işaret etti. Bordo-mavililer bunun üzerine harekete geçtiler. Hedef Halil'e sezon sonu Trabzonspor formasını giydirmek. Son dönemde adı İstanbul kulüpleriyle de anılan genç yıldızın Trabzonlu oluşunu değerlendirmek isteyen Karadeniz ekibinin idarecileri onu gelecek yıl kulübe kazandırmayı hedefliyor

4 GÜNDE 4 GOL ATTI

Halil Dervişoğlu, U-21 Milli Takımımızda forma giyiyor. 20 yaşındaki futbolcu müthiş bir hafta geçirdi. 13 Kasım'da oynanan ve 3-2 kazandığımız Avusturya maçında hat-trick yaptı. 3-0 aldığımız Kosova mücadelesinde de açılış golünü attı.