Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

Trabzonspor, 3 milyon euro'ya çıkamadığı için Halil Dervişoğlu'nu Brentford'a kaptırmıştı. Ne Brentford'da ne de kiralık gittiği Twente'de mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini söylemişti.



