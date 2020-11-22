Haberler Trabzonspor Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

haberi: ile söz kesti!

'nu, genç yıldız da Trabzonspor’u çok istiyor. Taraflar arasında konusunda ön anlaşma yapıldı. Halil Dervişoğlu, seneye bordo-mavili formayı giyecek.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2020 Cumartesi 21:32 Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 06:50
Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

, 3 milyon euro'ya çıkamadığı için 'nu Brentford'a kaptırmıştı. Ne Brentford'da ne de kiralık gittiği Twente'de mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini söylemişti.

Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

Karadeniz temsilcisinin, Halil'i isteyen İstanbul ekiplerini ekarte ettiği ve genç yıldızla söz kestiği öğrenildi. Brentford ile de ilk temasın olumlu geçtiği kaydedildi.

Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ŞOV YAPTI!
Türkiye Ümit Milli Takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9 maça çıkan , 7 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.

Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen , aslen Trabzonlu'dur. Altyapısında yetiştiği Sparta Rotterdam'da profesyonelliğe de geçen genç oyuncu, 2020 yazında Brentford'a oldu.

Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

Türk milli takımlarının alt kategorilerinde de oynayan , Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'ye kiralandı. Eredevise'de 4 maçta forma giyen Dervişoğlu, golle tanışamadı.

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