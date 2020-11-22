Transfer haberi: Trabzonspor Halil Dervişoğlu ile söz kesti!

Trabzonspor, 3 milyon euro'ya çıkamadığı için Halil Dervişoğlu'nu Brentford'a kaptırmıştı. Ne Brentford'da ne de kiralık gittiği Twente'de mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini söylemişti.
Trabzonspor, 3 milyon euro'ya çıkamadığı için Halil Dervişoğlu'nu Brentford'a kaptırmıştı. Ne Brentford'da ne de kiralık gittiği Twente'de mutlu olan 20 yaşındaki oyuncu kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini söylemişti.
Karadeniz temsilcisinin, Halil'i isteyen İstanbul ekiplerini ekarte ettiği ve genç yıldızla söz kestiği öğrenildi. Brentford ile de ilk temasın olumlu geçtiği kaydedildi.
ÜMİT MİLLİ TAKIM'DA ŞOV YAPTI!
Türkiye Ümit Milli Takımı ile U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9 maça çıkan Halil Dervişoğlu, 7 gol ve 1 asistlik performansla dikkatleri üzerine çekti.
HALİL DERVİŞOĞLU KİMDİR?
8 Aralık 1999'da Hollanda'nın Rotterdam kentinde dünyaya gelen Halil Dervişoğlu, aslen Trabzonlu'dur. Altyapısında yetiştiği Sparta Rotterdam'da profesyonelliğe de geçen genç oyuncu, 2020 yazında Brentford'a transfer oldu.
Türk milli takımlarının alt kategorilerinde de oynayan Halil Dervişoğlu, Hollanda Ligi ekiplerinden Twente'ye kiralandı. Eredevise'de 4 maçta forma giyen Dervişoğlu, golle tanışamadı.