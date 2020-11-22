Haberler Trabzonspor Abdullah Avcı'nın istediği Mark Livaja için açıklama geldi

'nın istediği için açıklama geldi

'da göreve gelen , takıma kazanma alışkanlığını aşılamanın yanı sıra devre arasında alacağı oyuncularla da bol alternatifli bir kadro oluşturmak istiyor. Avcı'nın listesinde olan isimlerden biri de ... Hırvat golcünün menajeri açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 15:27
Abdullah Avcı'nın istediği Mark Livaja için açıklama geldi

Teknik Direktörü göreve geldiği ilk günden itibaren sezonun planlamaları üzerine çalışmalar yapıyor. Tecrübeli hoca bir yandan seri galibiyetler alıp, takımın üst sıralara çıkmasını hedeflerken diğer yandan da ara döneminde bordo-mavili takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Avcı'nın takviye yapmak istediği bölgelerden birinin forvet hattı olduğu biliniyor. Bu mevki için aday isimlerden biri de 'ın AEK takımında forma giyen . 27 yaşındaki Hırvat golcünün kulübü AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Yunan ekibi ara transfer döneminde 'yı satıp para kazanmanın planları içinde.

Karadeniz Gazete, oyuncunun temsilciliğini yapan 'e, "Livaja Trabzonspor'a gelir mi?" sorusunu sordu.

"BELKİ TRABZONSPOR'A KISMET OLUR"

Hırvat forvetin Yunan liginden sıkıldığını ve patlama yapmak için 'e gelmeyi düşündüğünü ifade eden Görkem Demir, "Marko'yu Abdullah Avcı Başakşehir'de görev yaparken çok istemişti. 'a geçerken de böyle bir talebi oldu ancak transfer gerçekleşmedi. Belki kısmet Trabzonspor'a olur. Birlikte Trabzon'da çalışırlar" dedi.

Görkem Demir, Beşiktaş ve 'nin de Marko Livaja'ya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

Hırvat forvet bu sezon toplam 11 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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