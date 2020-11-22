Abdullah Avcı'nın istediği Mark Livaja için açıklama geldi

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı göreve geldiği ilk günden itibaren sezonun planlamaları üzerine çalışmalar yapıyor. Tecrübeli hoca bir yandan seri galibiyetler alıp, takımın üst sıralara çıkmasını hedeflerken diğer yandan da ara transfer döneminde bordo-mavili takıma yapacağı takviyeler için çalışmalarını sürdürüyor.

Avcı'nın takviye yapmak istediği bölgelerden birinin forvet hattı olduğu biliniyor. Bu mevki için aday isimlerden biri de Yunanistan'ın AEK takımında forma giyen Marko Livaja. 27 yaşındaki Hırvat golcünün kulübü AEK ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor. Ancak Yunan ekibi ara transfer döneminde Mark Livaja'yı satıp para kazanmanın planları içinde.

Karadeniz Gazete, oyuncunun Türkiye temsilciliğini yapan Görkem Demir'e, "Livaja Trabzonspor'a gelir mi?" sorusunu sordu.

"BELKİ TRABZONSPOR'A KISMET OLUR"

Hırvat forvetin Yunan liginden sıkıldığını ve patlama yapmak için Süper Lig'e gelmeyi düşündüğünü ifade eden Görkem Demir, "Marko'yu Abdullah Avcı Başakşehir'de görev yaparken çok istemişti. Beşiktaş'a geçerken de böyle bir talebi oldu ancak transfer gerçekleşmedi. Belki kısmet Trabzonspor'a olur. Birlikte Trabzon'da çalışırlar" dedi.

Görkem Demir, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de Marko Livaja'ya ilgisi olduğunu sözlerine ekledi.

Hırvat forvet bu sezon toplam 11 maçta takımına 3 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.