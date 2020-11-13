Trabzonspor'da Abdullah Avcı duvar örecek

Trabzonspor'un çiçeği burnunda teknik direktörü Abdullah Avcı, milli maçlar nedeniyle Süper Lig'e verilen arayı bir fırsat olarak görüyor. Kolları sıvayan 57 yaşındaki hoca takımın geride kalan haftalarda yaşadığı sorunları gidermeye çabalıyor. Ligde ilk 8 haftada kalesinde gördüğü 15 golle en fazla gol yiyen takım konumunda bulunan Karadeniz devinin bu sorununa çözüm arayacak olan Avcı, "Trabzonspor bu kadar gol yememeli. Orta saha ile defans arasındaki koordinasyonu en iyi şekilde sağlayacağız" ifadelerini kullanarak, bu konunun üzerinde fazlasıyla duracaklarını söyledi.



PAS OYUNU ÜZERİNDE DURACAK

Abdullah Avcı'nın ayrıca pas oyunu üzerine çalışmalar yapması da bekleniyor. Daha önce görev yaptığı Başakşehir ve Beşiktaş'ta kaleciden başlayan paslaşma oyunuyla son noktaya gitmeye çalışan tecrübeli hocanın aynı sistemi Trabzonspor'da da uygulamayı deneyeceği öğrenildi. Görev vereceği defansif orta saha futbolcusunu oyunu yönlendirmede aktif olarak kullanmayı planlayan Abdullah Avcı, "Bugüne kadar kimin forma giydiğine değil; bundan sonra kimin sahaya çıkmayı daha çok istediğine bakarak yolumuza devam edeceğiz. Hak eden formayı giyecek" diye konuştu.



GENÇLER A TAKIMA DÖNDÜ

Görevine son verilen eski teknik direktör Eddie Newton yönetiminde altyapıya gönderilen genç oyuncular Kerem Baykuş, Farukcan Genç ve Süleyman Cebeci gibi isimler tekrar A takım kadrosuna dahil edildi. Kariyerinde birçok genç isme forma şansı tanıyan Avcı'nın başlangıç olarak kadroya dahil ettiği oyunculara sezon içerisinde de görev vermeyi planladığı ifade edildi.



35 PUAN KAYBETTİ

Bu sezon öne geçtiği 3 maçtan sadece birini kazanabilen ve bir karşılaşmadan da beraberlikle ayrılıp 4 puan çıkaran Trabzonspor, 5 puanı çimlerde bıraktı. Bordomavili ekip geçtiğimiz sezon da 31 maçta öne geçip 18 galibiyet, 9 beraberlik, 4 yenilgi alarak 30 puandan olmuştu. Trabzonspor'un iki sezonda öne geçip kaybettiği puanlar 35'e yükseldi.



YAKIŞMAYAN TABLO

Fırtına'nın ligin ilk sekiz haftasındaki tablosu iç açıcı değil. Bordomavililer, bu periyotta sadece altı puan toplarken, kaybettiği 18 puan ile hayal kırıklığı oluşturdu. Trabzonspor şu ana kadar tek galibiyetini Malatyaspor'a karşı aldı. Deplasmanda henüz siftahı bulunmayan Karadeniz devi, ayrıca takım savunmasındaki zaafı da bir türlü çözemedi. Fırtına, özellikle yan toplarda yaşadığı sıkıntılar nedeniyle ilk 8 haftada kalesinde tam 15 gol gördü. Bordo-mavililer, bu periyotta sadece Denizlispor'dan gol yemedi.