Hedeflerimiz büyük

Trabzonspor'un İngiliz yıldızı Lewis Baker, takımın kazanması için her türlü sorumluluğu alan bir oyuncu olduğunu söyledi. Kulüp dergisine konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Kendi oyunumu şöyle ifade edebilirim; kazanılacak her puan ve her top için mücadele etmeyi seven, takım arkadaşlarım için mücadeleden kaçmayan birisiyim. Kazanmayı severim" dedi. İngiliz orta saha, henüz mükemmel bir durumda olmadıklarını ifade ederek, "Oyun tarzımıza bakarsanız buradan ne demek istediğimi de anlayabilirsiniz. Oynama tarzımız, nasıl oynadığımız geleceğe dair neler yapmak istediğimizin ipuçlarını veriyor. Henüz mükemmel durumda değiliz ama her maç üstüne koyuyoruz. Bunu net bir şekilde görüyoruz" ifadesini kullandı

GENÇ OYUNCULAR ÇOK YETENEKLİ

1.82 boyundaki oyuncu şöyle devam etti: "Daha iyiye gidebilmek, birbirimizi daha iyi tanıyabilmek için zamana ihtiyacımız var. Arkadaşlarımızın karakterlerini tanımamıza ihtiyacımız var. Maçlara bakarsanız daha iyiye gittiğimizi hepimiz görüyoruz. Başarının gelmesi bir günde bir gecede olabilecek bir şey değil. Bu biraz sabrın sonunda gelecek bir şey. Daha ilk maçımda burada ne kadar yetenekli genç oyuncular olduğunu ve bu arkadaşlarımızın maç kazandıracak kalitede olduklarını gördüm. Umuyorum sezon içinde maçlarımızı kazanarak hedeflediğimiz bu büyük hedeflere ulaşabiliriz. Bir cümle ile özetlemem gerekirse; yeni oluşan ancak gelecek adına çok iyi sinyaller veren çok iyi potansiyeli olan bir takım olarak nitelendirebilirim."



6 VE 8 POZİSYONUNDA OYNARIM

Baker orta sahada 6 veya 8 numarada forma giyebildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı: "Xavi, Thiago Alcantara, Paul Scholes beğendiğim isimler. Kendi pozisyonumu 6 ve 8 numara olarak değerlendirebilirim. Çünkü 10 numara oynayabilmek için farklı yetenek ve kalitelere ihtiyacınız var. Geçmişte yaptığım hatalardan belki yapmadığım şeylerden de dersler çıkarmak istiyorum."

CHELSEA SÜREKLİ BİZİMLE İLETİŞİMDE

Oynadığı liglerle ilgili görüşlerini de paylaşan Baker, "İngiltere Premier Ligi'nin diğer liglere oranla daha fiziksel bir lig olduğunu sizler de tahmin edebiliyorsunuzdur. Hollanda futbolu ise tamamıyla tekniğe dayalı. Almanya Bundesliga ise biraz daha ikisinin karışımı. Chelsea 9 yaşından beri bünyesinde olduğum bir kulüp. Chelsea birçok oyuncusunu kiralık gönderiyor ve sürekli onları takip eder. Maçlarımızı izler ve bizlerle konuşurlar. Hatalarımızı ve yapmamız gerekenleri bize bildirirler" ifadesini kullandı.

Yunus Emre SEL