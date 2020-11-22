Haberler Trabzonspor Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Son dakika haberi: geri dönüyor! İşte yeni adresi

2 yıl önce 'dan 6 milyon Euro karşılığında ekiplerinden Celta Vigo'ya olan milli futbolcu 'nun geleceği merak konusu olmaya devam ediyor. Bir döem 'ın da transfer listesine giren Okay'ın 'ye döneceği iddia edildi. İşte son gelişmeler... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar 10:52
Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, 'a olan , bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tutup, Celta Vigo'ya imza atmıştı.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

İspanyol basınında yer alan habere göre eski futbolcusu 'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da 'nun geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.

Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Haberde ayrıca Celta Vigo'nun 2 yıl önce 6 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı yıldız futbolcu için bu rakamın altında pazarlık yapamayacağı yazıldı.

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