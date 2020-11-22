Son dakika transfer haberi: Okay Yokuşlu geri dönüyor! İşte yeni adresi

Henüz 21 yaşındayken tam 2 milyon Euro karşılığında Kayserispor'dan, Trabzonspor'a transfer olan Okay Yokuşlu, bordo-mavili forma ile gösterdiği performansla önce A Milli Takım'a yükseldi, daha sonra Avrupa ekiplerinin dikkatini çekmişti.

Başarılı oyuncu, 2018-19 sezonu başında 6 milyon Euro'luk bedelle İspanya'nın yolunu tutup, Celta Vigo'ya imza atmıştı.

İspanyol ekibinde istediği kadar forma şansı bulamayan Okay Yokuşlu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınında yer alan habere göre Trabzonspor eski futbolcusu Okay Yokuşlu'yu yeniden kadrosuna katmak istiyor.

Bordo-mavililerin yeni teknik direktörü Abdullah Avcı'nın yıldız futbolcuyu kadrosunda görmek istediği iddia edildi.

Teknik direktör değişikliğine giden Celta Vigo'da Okay Yokuşlu'nun geleceğinin belirsiz olduğu öğrenildi.