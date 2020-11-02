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'da değişim vakti

maçına kadar yeni teknik adam gelmezse ‘geçici hoca’ Derelioğlu değişiklikler yapacak. Ekuban ve A.Parmak 11’e dönüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2020 Pazar 20:32 Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da değişim vakti

Bordo-mavililer, 'de 4 haftadır kazanamıyor. Gaziantep beraberliği sonrası sırasıyla , ve 'ya kaybeden temsilcisinde gözler maçına çevrildi. İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton ile yollar ayrıldığı için yeni teknik adamın ekibiyle oynanacak mücadele yetişip yetişmeyeceği belirsiz. Takımın 'geçici hocası' İhsan Derelioğlu, bu maçta takımın başında olursa bazı değişikliklere gidecek. COVİD-19 karantinaları biten Caleb Ekuban ve Abdulkadir Parmak 11'e dönüyor. Flavio, Kamil Ahmet ve Baker üçlüsünden 2 isim kulübeye gidecek. Edgar Le'nin yerine de Hosseini'nin oynaması gündemde.

TRABZONSPOR HATA OLDU

Karadeniz ekibinin eski futbolcusu , Radyospor'a konuştu. Demir "Trabzonlu biri olarak söylüyorum. Keşke 'a transfer olmasaydı. O dönem G.Saray, F.Bahçe ve da beni istedi ancak 'un tercihi Trabzonspor'dan yana oldu" dedi.

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