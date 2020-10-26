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'da sesleri! Anlaşma detayları ortaya çıktı

yönetimi, ile yarın ’da son görüşmeyi yapacak. Yayıncı kuruluşta dünkü programa çıkmayan tecrübeli hoca ile 3 yıllık anlaşma yapılacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 00:25 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2020 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'da Abdullah Avcı sesleri! Anlaşma detayları ortaya çıktı

''da ve Fenerbahçe yenilgileri, Eddie Newton'u hedef tahtasına koydu. Başakşehir mağlubiyeti sonrası 'da bir toplantı yapan ve hoca değişikliğini masaya yatıran başkan Ahmet Ağaoğlu, asbaşkan Mehmet Yiğit Alp ve başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, isminde karar kılmıştı. Salı günü Avcı'nın yaptığı mini sunumun ardından 'a giden ve Newton ile devam etme düşüncesinde olan başkan Ağaoğlu da Fenerbahçe maçı sonrası kararını değiştirdi.

BU SEZON İÇİN 7 MİLYON TL
Newton ile yolları ayırmayı düşünen bordo-mavili yönetim, Avcı'yı yarın açıklayabilir. Anlaşmanın 3 yıllık olacağı ve Avcı'nın bu sezon için 7 milyon TL alacağı öğrenildi. Bu yayıncı kuruluşta yorumcu olan Abdulah Avcı, dün akşamki karşılaşma sonrasında etik olmayacağı gerekçesiyle yayına katılmadı. Öte yandan yönetim içerisinde bir grubun İstanbulspor'u çalıştıran 'yi gündeme getirdiği öğrenildi. Fakat Abdullah Avcı ismi bordo-mavili camiada ağırlık kazanınca Tekke'den vazgeçildi.

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