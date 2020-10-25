Haberler Trabzonspor Eddie Newton'dan mağlubiyet yorumu! "Konsantrasyonu kaybetmemeliydik"

Eddie Newton'dan mağlubiyet yorumu! "Konsantrasyonu kaybetmemeliydik"

Son dakika haberi: , 3-1 mağlup oldukları maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, yenilen 3 gol için oyuncularını suçlayıp, "Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 21:37 Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2020 Pazar 21:57
Eddie Newton'dan mağlubiyet yorumu! "Konsantrasyonu kaybetmemeliydik"

, 3-1 mağlup oldukları maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, yenilen 3 gol için oyuncularını suçlayıp, "Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." dedi.

Newton, "İlk yarıda oyunun hakimi bizdik. İkinci yarının başında arka arkaya gelen gollerle oyuna dahil olamadık. Oyunun çoğu zaman hakimi oluyoruz ama bazen olmaması gereken hatalardan dolayı başarılı olmamıyoruz. Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." diye konuştu.

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