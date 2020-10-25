Eddie Newton'dan mağlubiyet yorumu! "Konsantrasyonu kaybetmemeliydik"

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, 3-1 mağlup oldukları Fenerbahçe maçının ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İngiliz teknik adam, ikinci yarıda yenilen 3 gol için oyuncularını suçlayıp, "Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." dedi.

Newton, "İlk yarıda oyunun hakimi bizdik. İkinci yarının başında arka arkaya gelen gollerle oyuna dahil olamadık. Oyunun çoğu zaman hakimi oluyoruz ama bazen olmaması gereken hatalardan dolayı başarılı olmamıyoruz. Arka arkaya 3 gol yiyecek kadar konsantrasyonu kaybetmemeliydik." diye konuştu.