Haberler Trabzonspor Son dakika: Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi corona virüsü şoku!

Son dakika: 'a derbisi öncesi corona virüsü şoku!

'da son dakika haberi... Bordo mavililer, 6. haftada oynayacakları derbisi öncesinde 1 oyuncuda corona virüsü (koronavirüs) çıktığını açıkladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 16:48 Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2020 Cuma 17:07
Son dakika: Trabzonspor'a Fenerbahçe derbisi öncesi corona virüsü şoku!

Süper Lig'in 6. haftasında ile karşılaşacak olan , bir oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.



Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu kadromuz, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza COVID-19 testleri yapılmış olup, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Ev izolasyonuna alınan futbolcumuzun izleme süreci devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

Trabzonspor'da geçtiğimiz hafta Ekuban'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı duyurulmuştu.

BİZE ULAŞIN