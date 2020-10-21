İç saha kabusu

Bordo-mavililer, taraftarının yokluğunda Şenol Güneş Stadı'nda çıktığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Son olarak Başakşehir'e mağlup olan Fırtına, ilk haftada da Beşiktaş'a yenilmişti. Trabzonspor söz konusu 7 karşılaşmada rakiplerine tam 15 puan kaptırdı.

GOL YEME SERİSİ

Bordo-mavililer Süper Lig'de evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Fırtına, 19 Ocak 2020'de sahasında Kasımpaşa'yı 6-0 yendiği maçta kalesinde gol görmemişti. Karadeniz ekibi ardından evinde 10 maçta kalesinde gole engel olamadı.