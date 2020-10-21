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İç saha kabusu

, taraftarının yokluğunda Stadı'nda çıktığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2020 Salı 22:49 Güncelleme Tarihi: 21 Ekim 2020 Çarşamba 06:50
İç saha kabusu

Bordo-mavililer, taraftarının yokluğunda Stadı'nda çıktığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet alabildi. Son olarak 'e mağlup olan Fırtına, ilk haftada da 'a yenilmişti. söz konusu 7 karşılaşmada rakiplerine tam 15 puan kaptırdı.

GOL YEME SERİSİ
Bordo-mavililer 'de evinde oynadığı son 10 maçta kalesini gole kapatamadı. Fırtına, 19 Ocak 2020'de sahasında 'yı 6-0 yendiği maçta kalesinde gol görmemişti. ekibi ardından evinde 10 maçta kalesinde gole engel olamadı.

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