Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu TFF Başkanı Nihat Özdemir'le görüşecek

Süper Lig'in 4. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalmıştı. Bordo-mavili ekip aleyhine çalınan penaltı kararı ise büyük tartışmalara neden olmuştu. Kulüpten bir açıklama geldi.

Trabzonspor'un açıklaması şöyle:

Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, Asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve Başkan Yardımcımız Ertuğrul Doğan bugün saat 14.00'te TFF Başkanı Nihat Özdemir ile görüşmek üzere TFF'nin Riva'daki tesislerine gideceklerdir. Başkanımız görüşmenin ardından Riva Tesisleri önünde açıklama yapacaktır.