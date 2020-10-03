Vitor Hugo için yeni teklif

Yönetim, stoper takviyesi için uzun zamandır yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.
Trabzonspor HaberleriGiriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:55Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Yönetim, stoper takviyesi için uzun zamandır yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Bordo-mavili takımın bir süre önce transferinden vazgeçtiğini başkan düzeyinde açıkladığı Vitor Hugo için son bir temas daha yapıldı. Yapılan bu görüşme doğrultusunda Trabzonspor oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin euro, kulübüne ise taksitler halinde 3 milyon euro önerdi. Oyuncu kulübün şartlarını kabul ederken, kulübün ise ikna aşamasında olduğu öğrenildi. Yönetimin tüm şartları zorladığı dile getiriliyor.