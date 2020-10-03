Haberler Trabzonspor Vitor Hugo için yeni teklif

için yeni teklif

Yönetim, stoper takviyesi için uzun zamandır yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 23:55 Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2020 Cumartesi 06:50
Vitor Hugo için yeni teklif
Yönetim, stoper takviyesi için uzun zamandır yaptığı görüşmelerde sona yaklaştı. Bordo-mavili takımın bir süre önce transferinden vazgeçtiğini başkan düzeyinde açıkladığı için son bir temas daha yapıldı. Yapılan bu görüşme doğrultusunda oyuncuya yıllık 1 milyon 300 bin euro, kulübüne ise taksitler halinde 3 milyon euro önerdi. Oyuncu kulübün şartlarını kabul ederken, kulübün ise ikna aşamasında olduğu öğrenildi. Yönetimin tüm şartları zorladığı dile getiriliyor.
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