Trabzonspor'un Livaja ısrarı!

Trabzonspor yönetimi, transfer sezonunun bitimine yedi gün kala takviye için sıkı çalışıyor. Forvet ve stoper transferine ağırlık veren yönetimin, AEK'nın golcüsü Marko Lvaja için bir girişim daha yaptığı öğrenildi. Daha önce yapılan tüm transfer hamleleri Yunan ekibi tarafından geri çevrilen Karadeniz devinin son önerisinin oyuncuyu bonservisi ile almak ve ve ödemeyi de vadeye bölerek yapmak olduğu öğrenildi. Ancak AEK kulübü bu talebi de reddetti. 27 yaşındaki futbolcu ise menajerinden sürekli Trabzonspor'un ilgisi ve transferin hangi aşamada olduğuyla ilgili bilgiler alıyor. 1.82 boyundaki yıldızın hücumun her bölgesinde oynayabilmesi önemli bir avantaj olarak ortaya çıkıyor.

B PLANI DA HAZIR: DEVRE ARASI

Karadeniz devinin kurmayları, Livaja işini bu transfer dönemi içerisinde sonuçlandıramaması durumunda yol haritasını belirlemiş durumda. Bordo-mavililerin, kulübü ile bir yıllık daha sözleşmesi bulunan futbolcu için UEFA'nın "Sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyuncu başka takımlarla görüşebilir/anlaşabilir" maddesini devreye sokarak imza attırmayı planladığı belirtiliyor. Hırvat futbolcu, geçtiğimiz sezon 15 gol, 12 asistlik bir performans gösterdi. 2018-19 döneminde İspanyol ekibi Las Palmas'tan 1.8 milyon Euro'ya transfer edilen Livaja, Hırvatistan Milli Takımı formasını dört kez giydi. Kariyerinde 248 maça çıkan Livaja, 61 kez fileleri sarsarken, 34 de asist yaptı.

KOLEKTİF BİR TAKIM

Teknik direktör Eddie Newton kolektif bir takım oluşturmak için çaba gösteriyor. Süper Lig'de sezona Beşiktaş mağlubiyeti ile başlayan bordo-mavililer, Denizlispor deplasmanından bir puanla dönerken, sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-1 mağlup ederek galibiyet siftahı yaptı. İngiliz hoca, topa daha çok sahip olan, daha çok pas yapan ve sonuca giden bir takım ortaya çıkartarak futboluyla keyif veren Trabzonspor hedefliyor.

MİMAR GİBİ ÇALIŞIYOR

Newton, bordo-mavili takım ile ilk 3 haftada yüzde 8.3 pas ortalaması ile oynarken, söz konusu maçlarda ise maç başına 380 kez başarılı pas yaptı. Geçtiğimiz sezona oranla daha çok topa sahip bir görüntü sergileyen Karadeniz devinde, İngiliz çalıştırıcı tecrübeli ve genç isimleri bir araya getirmeye çalıştı. Müslüman olan 48 yaşındaki teknik adam, futbolcular arasında iyi bir köprü oluşturmuş durumda.