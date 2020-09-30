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'dan ayrılan Bandırmaspor'a imza attı!

'da forma giyen 21 yaşındaki Bandırmaspor'a oldu. 1 yıllığına kiralanan genç futbolcu, "Bandırmaspor forması altında en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak Bandırmaspor'u layık olduğu yerlere getireceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2020 Çarşamba 21:01
Trabzonspor'dan ayrılan Abdurrahim Dursun Bandırmaspor'a imza attı!

1.Lig ekiplerinden . Bandırmaspor, 'da forma giyen 21 yaşındaki genç yıldız 'u 1 yıllığına renklerine bağladı.
RH Bandırmaspor dış transferin tamamlanmasına sayılı günler kala gerekli görülen mevkilere takviyelerini sürdürüyor. Bordo-beyazlılar son olarak Trabzonspor'da forma giyen 21 yaşındaki sol bek Abdurrahim Dursun'u 1 yıllığına kiralık olarak renklerine bağladı. Bandırma'da bir otelde düzenlenen imza töreninde konuşan Bandırmaspor Basın Sözcüsü Özel Aydın, transferin her iki kulüp için de hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bordo-beyazlı formayı giyerek kendisini Bandırmasporlu yapan imzayı atan genç yıldız Abdurrahim Dursun ise Bandırmaspor yönetimine teşekkür ederek, "Bandırmaspor forması altında en iyisini yapmaya çalışacağım. Takım olarak Bandırmaspor'u layık olduğu yerlere getireceğimize inancım tamdır" ifadelerini kullandı.

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