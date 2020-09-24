Son fırtına Diabate

Karadeniz Fırtınası takviyelerini sürdürüyor. Trabzonspor bonservisi Leicester City'de olan Fousseini Diabate'yi 1 yıllığına kiraladı. Bordo-mavililerin 24 yaşındaki kanat oyuncusu için İngiliz ekibine 150 bin euro ödeyeceği belirtildi. Oyuncu da 800 bin euro kazanacak. Diabate'nin kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ardından da kendini Trabzonspor'a bağlayacak resmi imzayı atması bekleniyor.

HÜCUMA BÜYÜK GÜÇ KATACAK

Trabzonspor'un renklerine bağladığı Fousseini Diabate, Türk futbolseverlere uzak bir isim değil. 2 sezon önce ikinci devrede Sivasspor forması terleten 24 yaşındaki süratli hücum oyuncusu sol ayağını raket gibi kullanıyor. Her iki kanat haricinde, görev verildiğinde forvette de forma giyebilen başarılı futbolcu geçtiğimiz sezonu Amiens'te geçirmişti. 20 karşılaşmada 1 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Taraftarlar heyecanla onun gelişini bekliyor.

SİVAS'TA 5 GOLE KATKI

Fousseni Diabate, 2018-19 sezonunun ikinci yarısında Sivasspor forması giydi. 24 yaşındaki hücum oyuncusu 17 karşılaşmada 2 defa fileleri sarsarken 3 de asist yaptı.