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Hugo’da işlem tamam

Son sorun da çözüldü: Palmeiras ile ödeme planında anlaşıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:44 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Hugo’da işlem tamam

, transferini resmiyet kazandırmaya artık çok yakın. Bordo-mavili ekip en büyük sorun olan Palmeiras ile ödeme planında anlaşmaya vardı. ekibi 4 milyon euro'yu 3 eşit taksitte ödemek için kulübüyle el sıkıştı. Tranfserin bu aşamaya gelmesinde 29 yaşındaki stoperin de büyük katkısı oldu. Görüşmeler tıkandığında "Ben Trabzonspor ile anlaştım ve gitmek istiyorum" diye ısrar eden Hugo'nun bu tavrı sayesinde iş çözüme kavuştu. Hugo'nun 1.3 milyon euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

YARIN GELİYOR

Vitor Hugo transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Brezilyalı stoperin Cuma günü 'de olacağı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak ve takıma katılacak.

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