Hugo’da işlem tamam

Trabzonspor, Vitor Hugo transferini resmiyet kazandırmaya artık çok yakın. Bordo-mavili ekip en büyük sorun olan Palmeiras ile ödeme planında anlaşmaya vardı. Karadeniz ekibi 4 milyon euro'yu 3 eşit taksitte ödemek için Brezilya kulübüyle el sıkıştı. Tranfserin bu aşamaya gelmesinde 29 yaşındaki stoperin de büyük katkısı oldu. Görüşmeler tıkandığında "Ben Trabzonspor ile anlaştım ve gitmek istiyorum" diye ısrar eden Hugo'nun bu tavrı sayesinde iş çözüme kavuştu. Hugo'nun 1.3 milyon euro karşılığında 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

YARIN GELİYOR

Vitor Hugo transferinin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor. Brezilyalı stoperin Cuma günü Türkiye'de olacağı öğrenildi. 29 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından resmi imzayı atacak ve takıma katılacak.