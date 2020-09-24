Sağlam Fırtına

Bordo-mavililer cumartesi oynayacağı Malatyaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürdü. Teknik direktör Newton yönetiminde yapılan antrenmanda bordo-mavililer dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Oldukça neşeli geçen idman esnasında Newton da sürekli olarak oyuncularla sohbet etti.

RAKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIN

Öğrencilerinden rakibe pres uygulamalarını isteyen Newton, "Topu kaybettikten sonra işiniz beklemek değil. Rakibi köşeye sıkıştırmalısınız. Rakibinizin topla çıkmasına izin vermeyin. Top kalecideyken bile baskı yapmanızı istiyorum. Defans hücumda başlar" uyarılarını yaparken, futbolcuların oyunun akışını değiştirmeleri ve bir anda oyunun ters kanada taşınmasından memnun olduğunu ifade etti.

EN İYİ SAVUNMA HEP HÜCUMDUR

Süper Lig'in ilk iki haftasında sadece 1 puan toplayabilen Trabzonspor'da teknik direktör Newton, cumartesi oynayacakları Malatyaspor karşılaşması öncesi öğrencilerine 'sıkı pres' uyarısında bulundu. Antrenmanda yaptığı uyarılarda sık sık 'iyi bir ekip' olduklarını belirterek takıma moral veren İngiliz hoca, en iyi savunmanın ise hücumda başladığını aktardı.