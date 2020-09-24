Haberler Trabzonspor Şota Arveladze virüse yakalandı

virüse yakalandı

'un efsane isimlerinden 'den gelen haber bordo- mavilileri üzdü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:48 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50
Şota Arveladze virüse yakalandı

'un efsane isimlerinden 'den gelen haber bordo- mavilileri üzdü. Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıkan ekibinin eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota'nın corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Şota destek mesajlarına teşekkür ederken ikinci testinin sonucunu alana kadar izole şekilde beklediğini söyledi.

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