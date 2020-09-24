Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şota Arveladze'den gelen haber bordo- mavilileri üzdü. Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıkan Karadeniz ekibinin eski futbolcusu ve teknik direktörü Şota'nın corona virüsüne yakalandığı açıklandı. Şota destek mesajlarına teşekkür ederken ikinci testinin sonucunu alana kadar izole şekilde beklediğini söyledi.
Şota Arveladze virüse yakalandı
Trabzonspor'un efsane isimlerinden Şota Arveladze'den gelen haber bordo- mavilileri üzdü.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Eylül 2020 Çarşamba 20:48 Güncelleme Tarihi: 24 Eylül 2020 Perşembe 06:50